Tsonga sua, mas vence alemão na estreia e avança em Metz

O resultado colocou Tsonga já nas quartas de final da competição, e agora ele espera para conhecer seu adversário. Seu compatriota Adrian Mannarino duelará com quem passar da partida entre Federico Delbonis e Nicolas Mahut. O vencedor deste confronto pega Tsonga.

Em outra partida já pela segunda rodada em Metz, no entanto, o favorito foi surpreendido. Cabeça de chave número 8, o espanhol Fernando Verdasco caiu por 2 sets a 0 diante do luxemburguês Gilles Müller, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (7/2). Agora, o número 45 do mundo pega o Edouard Roger-Vasselin ou o segundo cabeça de chave do torneio, Gilles Simon.

Já o cabeça de chave número 5, o alemão Philipp Kohlschereiber, precisou de apenas dois sets para passar pelo australiano John Millman, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/3, e agora duela com o italiano Paolo Lorenzi, que eliminou o belga Steve Darcis por 2 a 1, de virada: 1/6, 6/3 e 6/3.

ST. PETERSBURG - Ainda nesta quarta-feira, mas no Torneio de St. Petersburg, o cabeça de chave número 3, Dominic Thiem, venceu o duelo de austríacos diante de Andreas Haider-Maurer por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/2). Assim como o sétimo favorito, o português João Sousa, que passou pelo moldavo Radu Albot em três sets: 3/6, 7/5 e 6/4.

Já o casaque Mikhail Kukushkin, oitavo cabeça de chave, foi surpreendido pelo usbeque Denis Istomin por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 2/6 e 6/2. O espanhol Marcel Granollers também estreou bem e passou pelo australiano Thanasi Kokkinakis em dois sets, com duplo 6/3.