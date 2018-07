Tsonga supera alemão Kamke e avança às semifinais no Torneio de Metz

METZ - Depois de quase três meses afastado por conta de uma lesão no joelho esquerdo, o francês Jo-Wilfried Tsonga voltou com tudo no Torneio de Metz e, nesta sexta-feira, garantiu vaga nas semifinais. Apesar do susto inicial, o número 8 do ranking da ATP derrotou o alemão Tobias Kamke por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, em pouco mais de duas horas de jogo.

O resultado colocou Tsonga na semifinal, na qual enfrentará outro alemão: Florian Mayer, cabeça de chave número 8, que passou pelo argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 1, também de virada, com parciais de 5/7, 6/4 e 7/5.

Principal favorito da competição, Tsonga começou mal a partida desta sexta. No primeiro set, o francês abusou dos erros, não conseguiu confirmar os oito break points que teve e acabou perdendo. Nas parciais seguintes, no entanto, ele mostrou seu melhor tênis e, como esperado, não deu chances para Kamke.

A outra semifinal terá dois tenistas da casa. O francês Nicolas Mahut derrotou nesta sexta o alemão Benjamin Becker por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, e se classificou para enfrentar seu compatriota Gilles Simon, cabeça de chave número 2, que passou pelo norte-americano Sam Querrey em dois sets: 6/4 e 7/6 (7/1).