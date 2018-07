Tsonga vacila e cai na estreia no Torneio de Roterdã Um dos favoritos ao título, Jo-Wilfried Tsonga protagonizou a primeira zebra no Torneio de Roterdã, na Holanda, que distribui 500 pontos ao vencedor. Terceiro cabeça de chave, o francês foi eliminado nesta segunda-feira pelo local Igor Sijsling por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/4, em 2 horas de partida.