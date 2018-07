Tsonga derrota cabeça 4 Berdych e encara Nishikori nas quartas

O francês Jo-Wilfried Tsonga não decepcionou a torcida da casa e derrotou de forma contundente neste domingo o checo Thomas Berdych, cabeça de chave número 4, e se garantiu nas quartas de final de Roland Garros. O tenista francês, cabeça 14, terá pela frente o japonês Kei Nishikori, que mais cedo bateu o russo Teymuraz Gabashvili.

Tsonga ganhou do número 4 do mundo por 3 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/2, 6/7 (5/7) e 6/3, em 2 horas e 58 minutos de confronto, que chegou a ser interrompido temporariamente por causa da chuva. O francês manteve um jogo sólido nos dois primeiros sets, mas perdeu o ritmo no terceiro set e permitiu que Berdych fechasse a parcial no tie-break. No último set, Tsonga não deu chances ao jogo do checo e fechou em 6/3.

Semifinalista do torneio em 2013, Tsonga luta para alcançar a final de Roland Garros pela primeira vez em sua carreira. Seu rival nas quartas será Nishikori, que venceu o russo Gabashvili por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-2 em 1 hora e 55 minutos. Nishikori venceu o brasileiro Thomaz Bellucci na segunda rodada do torneio, quando Bellucci atuou logo após ter vencido o ATP 250 em Genebra.