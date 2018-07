Tsonga vence checo e reencontrará Del Potro em Dubai

Cabeça de chave número 4 em Dubai, Tsonga vai enfrentar Del Potro pela sexta vez no circuito profissional, sendo que só conseguiu derrotar o argentino uma vez, no Torneio de Viena do ano passado. Antes disso, o tenista sul-americano levou a melhor sobre o francês no ATP de New Haven de 2007, na Masters Cup da China de 2008 e na edição de 2009 de Roland Garros.

Del Potro e Tsonga, por sinal, vão travar um confronto entre dois tenistas em ascensão. Campeão em Marselha no último domingo, o primeiro deles segue dando continuidade a sua franca recuperação no circuito após ter sido atrapalhado por uma grave lesão no punho que o afastou de quase toda a temporada de 2010. Já o francês assumiu na última segunda a quinta posição do ranking mundial, a melhor de sua carreira. Ele ultrapassou o espanhol David Ferrer, novo sexto colocado, enquanto Del Potro se consolidou como décimo colocado e hoje está apenas cinco pontos atrás do atual nono da ATP, o sérvio Janko Tipsarevic.

Para garantir um novo confronto com Del Potro, Tsonga aproveitou três de sete chances de quebrar o saque de Rosol, que converteu um de dois break points cedidos pelo francês. Mais sólido no saque, o tenista da França ainda contabilizou dez aces e ganhou 84% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço.