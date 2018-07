Tsonga vence com facilidade na estreia em Marselha

Agora, por uma vaga na semifinal, Tsonga irá enfrentar mais uma francês: Edouard Roger-Vasselin, que nesta quarta arrasou o italiano Flavio Cipolla por 6/3 e 6/0 em outro confronto válido pela segunda rodada.

Essa foi a terceira vitória de Tsonga em três jogos contra Mahut, atual 84.º colocado da ATP, que já havia sido superado pelo seu compatriota no Masters Series de Hamburgo de 2008 e no Torneio de Metz do ano passado. Nas duas ocasiões, porém, as vitórias vieram de virada, por 2 sets a 1, em partidas complicadas.

Para desta vez encaminhar um triunfo de forma tranquila, Tsonga foi quase perfeito quando encaixou o seu primeiro saque, pois ganhou nada menos do que 26 dos 27 pontos que disputou nesta condição. Com isso, ele não cedeu nenhum break point ao seu compatriota e, para completar, aproveitou as três oportunidades que teve de quebrar o serviço do rival.

Outro francês que venceu em jogo já encerrado nesta quarta em Marselha foi Michael Llodra. Campeão do torneio em 2010, ele estreou vencendo o suíço Marco Chiudinelli por duplo 7/6, com 7/2 e 7/3 no tie-break, e se garantiu na segunda rodada.

Com isso, Llodra enfrentará na próxima fase o ucraniano Alexandr Dolgopolov, sexto cabeça de chave, que nesta quarta derrotou o checo Lukas Rosol por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 7/6 (7/1) e 6/3.