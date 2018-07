Tsonga vence de virada e decide com Simon em Metz

METZ - O francês Jo-Wilfried Tsonga está classificado para a final da primeira competição que disputa em seu retorno ao tênis após três meses afastado por causa de uma lesão no joelho direito. Neste sábado, o numero 8 do mundo confirmou a sua condição de primeiro cabeça de chave do Torneio de Metz e se garantiu na decisão ao derrotar o alemão Florian Mayer, 44º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3, em 1 hora e 47 minutos.

Tsonga, porém, teve dificuldades no duelo com oitavo pré-classificado, tanto que perdeu o primeiro set, quando não conseguiu ameaçar o saque de Mayer. Depois, porém, o francês reagiu, foi soberano nos seus games de serviço, com seis aces no terceiro set, e se garantiu na decisão do Torneio de Metz.

A final do torneio francês será entre dois tenistas da casa. Tsonga vai enfrentar Gilles Simon, 16º colocado no ranking da ATP e segundo cabeça de chave em Metz, que neste sábado venceu a semifinal francesa com Nicolas Mahut, número 79 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 31 minutos.

Os finalistas do Torneio de Metz venceram as três últimas edições do torneio, com dos títulos de Tsonga, em 2011 e 2012, e um de Simon, em 2010. Além da vantagem no número de conquistas em Metz, Tsonga está em vantagem de 5 a 2 no confronto direto e triunfou no único jogo desta temporada, na decisão do Torneio de Marselha.