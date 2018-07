Tsonga vence e defenderá retrospecto positivo contra algoz de Federer em Xangai

O triunfo tranquilo fez Tsonga se credenciar para enfrentar nas oitavas de final o surpreendente algoz do suíço Roger Federer, o espanhol Albert Ramos-Viñolas, que nesta terça eliminou o recordista de títulos de Grand Slam e atual campeão do evento chinês com uma vitória por 2 sets a 1.

Mas, apesar de Ramos-Viñolas certamente ter ficado muito mais confiante após a inesperada vitória sobre Federer, Tsonga irá defender contra o espanhol o retrospecto positivo de duas vitórias em dois jogos contra o rival. E o francês ganhou os dois confrontos com facilidade, primeiro no Torneio de Doha de 2012, onde ganhou por 6/2 e 6/1, e depois neste ano na última edição de Wimbledon, em Londres, onde liquidou a partida com parciais de 6/3, 6/4 e 6/4.

Na partida contra Estrella, Tsonga até chegou a levar um susto quando teve o saque quebrado logo de cara e se viu em desvantagem de 2/0. Porém, a quebra aconteceu no único break point cedido pelo francês, que reagiu e depois atropelou ao aproveitar quatro de sete chances de ganhar games no serviço do adversário para encaminhar a vitória de forma rápida.

Caso tivesse Federer pela frente nas oitavas de final, Tsonga teria de desafiar um retrospecto negativo de 11 derrotas em 16 jogos com o suíço, que na última vez que encarou o francês, em duelo no ano passado, também foi surpreendido com uma derrota por 2 sets a 0 no Masters 1000 do Canadá.