Tsonga vence e encara Djokovic em Roland Garros

PARIS - Maior esperança da torcida francesa, Jo-Wilfried Tsonga avançou às oitavas de final de Roland Garros nesta sexta-feira, ao vencer o polonês Jerzy Janowicz por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/3. Em seguida, ele terá o maior desafio no Grand Slam francês. Seu adversário será o sérvio Novak Djokovic, um dos principais favoritos ao título.

Tsonga não vence o rival desde janeiro de 2010 e exibe forte desvantagem no retrospecto geral. Ao todo, Djokovic venceu 11 das 16 partidas disputadas entre os dois tenistas, incluindo os dois jogos realizados sobre o saibro. Sonhando com uma final de Roland Garros, pela primeira vez na carreira, o tenista local contará com a torcida para superar o favorito.

Enquanto Tsonga sonha, o checo Tomas Berdych vai se preocupar com o potente saque do norte-americano John Isner, seu futuro adversário nas oitavas de final. Berdych avançou ao superar o espanhol Roberto Bautista, não sem perder um set: 6/1, 6/2, 6/7 (4/7) e 6/4. Isner, por sua vez, precisou disputar três tie-breaks para vencer o também espanhol Tommy Robredo pelo placar de 7/6 (15/13), 7/6 (7/3), 6/7 (5/7) e 7/5.

Em outro duelo equilibrado desta sexta, o canadense Milos Raonic eliminou o local Gilles Simon por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/3, 2/6, 6/2 e 7/5, após 3h16min de partida. Raonic agora vai aguardar pelo vencedor do confronto entre o espanhol Marcel Granollers e o eslovaco Martin Klizan.

DUPLAS MISTAS

Depois de ser eliminado na chave de duplas, Bruno Soares venceu na estreia nas duplas mistas. Ao lado da casaque Yaroslava Shvedova, ele venceu o britânico Jamie Murray e a australiana Casey Dellacqua por 6/3, 5/7 e 10/6. Na segunda rodada, Soares e Shvedova vão encarar os locais Alize Lim e Jeremy Chardy.

FEMININO

A alemã Angelique Kerber e a canadense Eugenie Bouchard, duas das cabeças de chave do torneio, avançaram na chave nesta sexta e confirmaram confronto direto nas oitavas.

A primeira superou a eslovaca Daniela Hantuchova, outra pré-classificada, por 7/5 e 6/3. Bouchard, por sua vez, superou a sueca Johanna Larsson por 7/5 e 6/4. Também nesta sexta, a local Pauline Parmentier bateu a alemã Mona Barthel, de virada, por 1/6, 6/1 e 7/5. Ela será a próxima adversária da espanhola Garbiñe Muguruza, algoz da favorita Serena Williams.