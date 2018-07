Tsonga vence e enfrenta Almagro em Barcelona O francês Jo-Wilfried Tsonga passou com tranquilidade pelo checo Jan Hajek, nesta quarta-feira, em sua estreia no Torneio de Barcelona. Décimo melhor tenista do mundo e terceiro cabeça de chave, ele venceu por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2 - e garantiu uma vaga nas oitavas de final.