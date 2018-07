Tsonga vence e França empata com a Sérvia na semifinal da Copa Davis

Depois de levar um susto na abertura do confronto com a Sérvia, a França buscou o empate no duelo da semifinal do Grupo Mundial da Copa Davis, nesta sexta-feira, com o triunfo de Jo-Wilfried Tsonga, atual 18º do ranking, sobre Laslo Djere, 95º. Principal tenista da equipe da casa, ele venceu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2), 6/3 e 6/3.

O resultado compensou o vacilo de Lucas Pouille na abertura da série melhor de cinco jogos, disputados no saibro do Stade Pierre Mauroy, en Lille. Favorito, o francês foi batido em quatro sets por Dusan Lajovic com parciais de 6/1, 3/6, 7/6 (9/7) e 7/6 (7/5). A França é a favorita no confronto por jogar em casa e também porque o time sérvio não conta com Novak Djokovic, que antecipou o fim de sua temporada por lesão.

Na busca pelo título que não vem desde 2001, a França busca a virada no placar do confronto neste sábado. Os tenistas da casa são os favoritos na partida de duplas, com Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut contra Filip Krajinovic e Nenad Zimnjic, que também é o capitão da equipe sérvia.

No domingo, os jogos de simples serão invertidos. Pela escalação inicial das equipes, Tsonga vai encarar Lajovic na abertura do dia. E Pouille terá Djere pela frente. Se confirmar o favoritismo, a França vai encarar na final o vencedor do duelo entre Bélgica e Austrália, que se enfrentam na casa do time europeu.