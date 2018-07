Tsonga vence e vai encarar Ricardo Mello na Austrália

Anteriormente, Tsonga derrotou Istomin, atual 60.º colocado do ranking da ATP, em sets diretos no Torneio de Johannesburgo de 2009 e no de Eastbourne de 2011. Agora, no jogo que valerá um lugar na terceira fase na Austrália, ele travará um confronto inédito com o brasileiro.

Mello também estreou nesta terça no Aberto da Austrália e superou o espanhol Roberto Bautista-Agut por 3 sets a 0 (6/4, 6/4 e 7/5). Com o triunfo, ele se juntou a Thomaz Bellucci como únicos representantes do Brasil na segunda rodada do torneio de simples em Melbourne. Já João Souza, o Feijão, foi eliminado na estreia.

E, se Tsonga sofreu um pouco para se garantir na segunda rodada, o australiano Lleyton Hewitt teve grandes dificuldades para estrear com vitória em Melbourne. O ídolo local e ex-líder do ranking mundial também precisou jogar quatro sets para derrotar o alemão Cedrik Marsel Stebe por 7/5, 6/4, 3/6 e 7/5. Na última parcial, o tenista da Alemanha chegou a estar vencendo por 5 a 2, mas acabou levando a virada que decretou o final da partida.

Com a vitória, Hewitt irá travar um interessante duelo na próxima fase com o norte-americano Andy Roddick, outro ex-líder do ranking mundial e que também é conhecido pelo temperamento explosivo em quadra. O tenista dos Estados Unidos se garantiu na segunda rodada ao bater na estreia o holandês Robin Haase por 3 sets a 0, com 6/3, 6/4 e 6/1.

Outro ex-líder do ranking mundial que esteve em quadra nesta terça-feira foi o espanhol Juan Carlos Ferrero. E ele vendeu caro uma derrota para o sérvio Victor Troicki, 19.º cabeça de chave, que venceu por 3 sets a 2, de virada, com 4/6, 6/7 (3/7), 6/2, 7/6 (7/3) e 6/2, no final da programação do dia na chave masculina em Melbourne. No quarto set, Ferrero chegou a ter, inclusive, dois match points para liquidar a partida, mas Troicki se salvou.

Com o triunfo apertado na estreia, o tenista da Sérvia irá encarar na segunda rodada o casaque Mikhail Kukushkin, que nesta terça superou o espanhol Guillermo García-López por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/3 e 6/0.