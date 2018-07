Tsonga vence fácil e pegará Hewitt no Torneio de Queen's O francês Jo-Wilfried Tsonga confirmou favoritismo com tranquilidade nesta sexta-feira e garantiu vaga na semifinal do Torneio de Queen''s. Ele avançou no ATP 250 realizado em piso de grama em Londres ao vencer o norte-americano Denis Kudla por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 53 minutos.