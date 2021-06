Tunisiana Ons Jabeur é a primeira tenista árabe a conquistar um título de WTA

O domingo do tênis mundial feminino ficará marcado com a primeira conquista de título de uma tenista árabe na história do WTA. A tunisiana Ons Jabeur foi a responsável pela façanha ao erguer o troféu do WTA 250 de Birmingham, na Inglaterra.

Jabeur, segunda cabeça de chave do torneio, superou na decisão a russa Daria Kasatkina, 35ª do mundo, em sets corridos. Ela fez 7/5 e 6/4 para erguer seu primeiro título da carreira profissional na grama inglesa, um preparativo para Wimbledon.

A marca histórica foi bastante festejada pela tunisiana. A tenista ficou ajoelhada na quadra de grama de Birmingham após o ponto decisivo, foi cumprimentada efusivamente pela rival e depois deu enorme e caloroso abraço em seu staff. E não poderia deixar de beijar o belo troféu.

Além do feito entre as tenistas profissionais, Jabeur já vinha obtendo conquistas desde quando era juvenil. Ela foi a primeira tunisiana campeã júnior de um Grand Slam. Foi campeã em Roland Garros, em 2011.

Entre as marcas importantes da carreira ainda estão o fato de ser a primeira árabe a alcançar as quartas de final de um Gran Slam, também em Roland Garros, em 2017, e a única a superar o Top 50. Hoje ela se encontra em 24° no ranking da WTA.

"Eu sabia que tinha que lutar, tinha que ganhar esse título para pelo menos respirar e dar um exemplo", disse Jabeur ao WTATennis.com. "Não há muitos jogadores tunisianos ou árabes jogando, então espero que isso possa inspirá-los, e quero ver mais árabes e tunisianos jogando comigo no circuito."