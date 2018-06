Ucraniana desiste e Muguruza vai encarar Sharapova nas quartas em Paris

Campeã em 2016, a espanhola Garbiñe Muguruza está nas quartas de final da edição desta temporada em Roland Garros. Número 3 do mundo, a tenista nem precisou se esforçar muito e contou com a desistência da ucraniana Lesia Tsurenko logo no início da partida desta segunda-feira para garantir a classificação.

Muguruza e Tsurenko disputaram apenas dois games do confronto, ambos vencidos pela espanhola. Após somente 20 minutos de ação, a ucraniana, número 39 do mundo, apontou um problema físico e precisou abandonar o duelo.

Com a classificação, Muguruza segue como uma das principais favoritas ao título em Paris, onde conquistou um dos dois títulos de Grand Slam que tem na carreira - o outro foi em Wimbledon, no ano passado.

Para seguir na disputa, porém, ela precisará vencer a russa Maria Sharapova. Número 30 do mundo, a tenista teve ainda menos ação que Muguruza e sequer precisou entrar em quadra para garantir vaga nas quartas. Afinal, sua adversária, a norte-americana Serena Williams, acusou uma lesão e desistiu do torneio.

Quem também garantiu vaga nas quartas nesta segunda-feira foi a alemã Angelique Kerber. Número 12 do mundo, a ex-líder do ranking avançou com uma vitória tranquila e surpreendente sobre a francesa Caroline Garcia, sétima colocada do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Com o resultado, Kerber já iguala sua melhor campanha em Paris, alcançada em 2012. Para seguir no torneio, porém, ela não terá tarefa fácil. Afinal, enfrenta nas quartas de final a líder do ranking, a romena Simona Halep, que atropelou a belga Elise Mertens nesta segunda.