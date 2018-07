Ucraniana surpreende Jankovic na China e fatura segundo título na WTA

A ucraniana Lesia Tsurenko conquistou o Torneio de Guangzou, na China, neste sábado. Na decisão, a tenista de 27 anos surpreendeu a experiente sérvia Jelena Jankovic, cabeça de chave número 2, e levou a melhor em uma difícil vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4, em 2h25min de partida.

Tsurenko foi mais precisa nos momentos decisivos da partida. Em um dia no qual ambas as tenistas enfrentavam bastante dificuldade para confirmar o serviço, foi um pouco melhor do que a adversária neste quesito e permitiu menos break points. Ela ainda conseguiu seis quebras para arrancar para o triunfo.

Esta foi apenas a segunda vez que as tenistas se enfrentaram, sendo que na primeira, Jankovic havia atropelado em Indian Wells, no ano passado. A número 37 do mundo buscava seu 16.º título no circuito, que seria apenas o primeiro no ano.

Já Tsurenko, apenas a número 80 do mundo, faturou neste sábado seu primeiro título em 2016 e o segundo na carreira, depois de ser campeã em Istambul no ano passado. A tenista agora deve conseguir uma significativa ascensão no ranking da WTA.