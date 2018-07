Último título de Gustavo Kuerten foi conquistado há exatos 10 anos

SÃO PAULO - Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, comemora o aniversário da sua última conquista nas quadras. O maior tenista brasileiros ergueu há exatos 10 anos, no dia 29 de fevereiro de 2004, o troféu do Brasil Open, seu 20.º no circuito da ATP. A partida foi disputada na Costa do Sauípe e chegou a ser interrompida em função da chuva. O reinício deu-se no dia seguinte e Guga conseguiu bater o argentino Agustin Calleri por 2 sets a 1 (3/6, 6/2 e 6/3). Na ocasião, o brasileiro não conquistava um caneco havia 32 semanas.

"Nem parece que faz tanto tempo assim porque as lembranças são muito recentes. Acabei virando o jogo por influência da torcida, do carinho. Deu super certo a ponto de se transformar numa lembrança inesquecível e eterna", explicou Guga.

Além do tricampeonato em Paris - em 1997, 2000 e 2001 - , Guga também faturou cinco títulos do Masters Series (atual Masters 1000). Em 1999, ele venceu em Monte Carlo e Roma. No ano seguinte, a festa foi em Hamburgo. Em 2001, faturou o bicampeonato em Monte Carlo novamente e no torneio de Cincinnati.

"Hoje, vamos comemorar, é uma nova realidade, ainda envolvido aqui com as raquetes e bolinhas para tudo que é lado, tentando retribuir tudo isso de maravilhoso que aconteceu na minha carreira", disse Guga.