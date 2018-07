Um dia após eliminação, Bellucci joga qualifying do Torneio de Valência

A derrota para o sérvio Viktor Troicki, nesta sexta-feira, pelas quartas de final do Torneio de Viena (Áustria), não custou a Thomaz Bellucci apenas o fim da chance de jogar uma semifinal de ATP pela primeira vez na temporada. Como não conseguiu avançar mais uma rodada na Áustria, ele terá mesmo que começar o Torneio de Valência, na Espanha, pelo qualifying.

Sem ranking para entrar direto na chave principal do torneio espanhol, um ATP 500, Bellucci se inscreveu para o qualifying. Caso chegasse à semifinal em Viena, porém, não teria tempo de disputar o qualificatório espanhol e ganharia convite para a chave principal.

Como isso não aconteceu, já neste sábado ele tem pela frente o alemão, Michael Berrer, 117o. do mundo, não antes das 11h30 de Brasília. O brasileiro lamentou a derrota desta sexta, quando tinha tudo para vencer - até porque Troicki estava com dores no tornozelo.

"Não consegui jogar com a mesma intensidade dos jogos anteriores. Deixei escapar o primeiro set e, jogos assim, não dá para vacilar. Agora é seguir em frente e já pensar em Valência", disse.