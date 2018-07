Um dia após eliminação, Thomaz Bellucci ganha em Valência

Após fazer três jogos em quatro dias em Viena, Thomaz Bellucci tomou um avião da Áustria para a Espanha e, neste sábado, já estreou pelo qualifying do Torneio de Valência. Apesar do cansaço, o brasileiro passou sem muitas dificuldades pelo alemão Michael Berrer, número 117 do ranking mundial, com duplo 6/2.

Bellucci vinha de duas semanas com resultados ruins nos Challengers de Mons (Bélgica) e Rennes (França), mas se recuperou indo às quartas de final em Viena. Na Áustria, venceu o francês Paul-Henri Mathieu e o favorito espanhol Feliciano López. Só parou no sérvio Viktor Troicki, na sexta.

Por não ter chegado à semifinal, o brasileiro perdeu a chance de receber um convite para a chave principal de Valência - afinal, não teria tempo de jogar o quali. No domingo, ele vai brigar por uma vaga no ATP 500 contra o lituano Ricardas Berankis, número 116 do ranking mundial, que eliminou o local Daniel Gimeno-Traver.