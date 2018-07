Um dia após título, Ivanovic abandona estreia em Wuhan

Um dia após conquistar o título do Torneio de Tóquio, a sérvia Ana Ivanovic voltou às quadras, mas não teve o mesmo êxito. Assim, a número 10 do mundo acabou sendo eliminada na sua estreia no Torneio de Wuhan, na China, ao abandonar a partida contra a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 30ª colocada no ranking da WTA, quando perdia por 7/5 e 6/5.

Ivanovic pediu atendimento médico durante o segundo set e optou por abandonar a partida após passar 1 hora e 52 minutos jogando. Agora, na segunda rodada, Pavlyuchenkova terá pela frente a australiana Casey Dellacqua, número 27 do mundo, que bateu a italiana Roberta Vinci com um duplo 7/5.

Também nesta segunda-feira, a francesa Caroline Garcia se tornou a primeira classificada às oitavas de final em Wuhan. A número 49 do mundo, que estreou no domingo com vitória sobre a norte-americana Venus Williams, dessa vez derrotou a polonesa Agnieszka Radwanska, sexta colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/4) e 7/6 (9/7), em 2 horas e 42 minutos.

Nas oitavas de final, ela terá pela frente a vencedora da partida entre a norte-americana Coco Vanderweghe, 58ª colocada no ranking, e a sérvia Jelena Jankovic, número 11 do mundo. Nesta segunda-feira, Jankovic passou pela norte-americana Christina Mchale com um duplo 6/4, enquanto Vandeweghe bateu a alemã Annika Beck (6/3 e 6/2).

Número 12 do mundo, a italiana Sara Errani derrotou a britânica Heather Watson por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. A eslovaca Dominika Cibulkova, número 13 do mundo, deixou o Torneio de Wuhan ao abandonar a partida contra a norte-americana Madison Keys quando o duelo estava empatado em 4/6 e 6/3.

A checa Lucie Safarova, número 15 do mundo, foi eliminada na estreia ao perder para a alemã Sabine Lisicki por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/3. A italiana Flavia Pennetta, número 16 do mundo, foi superada pela australiana Jarmila Gajdosova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Também nesta segunda-feira, as espanholas Garbine Muguruza Blanco e Carla Suárez Navarro, a francesa Alize Cornet e a suíça Timea Bacsinszky venceram na estreia e se garantiram na segunda rodada do Torneio de Wuhan.