'Um título a mais em Wimbledon seria maravilhoso', diz Venus ao projetar final

Depois de vencer a britânica Johanna Konta por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, nesta quinta-feira, e se garantir pela nona vez em sua carreira em uma final de simples feminina em Wimbledon, Venus Williams não escondeu a empolgação por estar a um passo de um sonhado sexto título do Grand Slam inglês.

Em sua 20ª participação no mais importante torneio de tênis realizado em quadras de grama, a veterana norte-americana, de 37 anos, admite que já poderia se dar por satisfeita com tudo o que já alcançou em Londres, onde também faturou o título da chave de duplas por seis vezes. Entretanto, ela garante que entrará em quadra na final deste sábado, contra a espanhola Garbiñe Muguruza, com grande sede de conquistar um novo hexacampeonato na capital inglesa.

"Estou definitivamente empolgada, mas estou ainda muito focada, batendo na porta para o título. Ainda há muito a ser feito", ressaltou Venus, para depois projetar a possível consagração na decisão, quando poderá repetir a conquista de um torneio de simples de Wimbledon que ela não obtém desde 2008 - também ficou com a taça desta disputa em 2000, 2001, 2005 e 2007.

"Joguei muitas finais aqui. Um título a mais em Wimbledon seria maravilhoso. Não deveria pedir algo mais, mas pedirei mais um título", completou a norte-americana, prometendo também que "vai dar tudo" na luta pelo troféu na final de sábado, marcada para começar às 10 horas (de Brasília).

FINAL APÓS TRAUMA

Ironia do destino, Venus conquistou a sua volta à final de Wimbledon depois de ter amargado um trauma no início do mês passado, quando se envolveu em um acidente fatal de carro nos Estados Unidos. Ela é acusada pela polícia da Flórida de ser a responsável pela colisão de carros que causou a morte de Jerome Barson, de 79 anos, no dia 9 de junho. O veículo da norte-americana atingiu o carro de Barson num cruzamento na cidade de Palm Beach Gardens, onde Venus reside.

De acordo com a polícia, testemunhas afirmaram que a tenista furou o sinal vermelho no semáforo antes de atingir o outro carro, que estava sendo dirigido pela esposa da vítima, Linda Barson. Venus dirigia um Toyota Sequoia, de ano 2010. A vítima foi encaminhada ao hospital, onde permaneceu por duas semanas. Mas acabou não resistindo aos ferimentos.

A família da vítima entrou com uma ação judicial contra Venus no final do mês passado. A tenista não foi citada ou multada após a colisão ocorrida no dia 9 de junho. Relatório da polícia também descartou que a atleta estivesse sob influência de qualquer droga ou álcool.

Antes de abrir a sua campanha neste Grand Slam, Venus disse que estava "devastada" com a tragédia na qual se envolveu. Porém, ela conseguiu superar este abalo psicológico e conquistou seis vitórias em seis jogos para hoje surpreender na condição de atual 11ª colocada do ranking mundial.