Unidade de Integridade do Tênis alerta para suspeita de 24 jogos manipulados

A Unidade de Integridade do Tênis (TIU, na sigla em inglês) levantou preocupações em razão de 24 "partidas suspeitas" realizadas dentro de torneios de exibição organizados enquanto o circuito profissional - tanto masculino como feminino - está suspenso em razão da pandemia do coronavírus.

A TIU, que investiga casos de manipulação de resultados no esporte, afirmou na sexta-feira que recebeu relatórios com informações sobre jogos de exibição de torneios privados realizados entre abril e junho.

Os relatórios são apresentados por empresas do setor de apostas que acompanham padrões incomuns de apostas em torno de partidas. Padrões suspeitos não necessariamente significam que houve manipulação de resultados. Um efeito semelhante também pode acontecer se houver vazamento de informações privilegiadas sobre a lesão de um atleta. A partir disso, pode ser feita uma avaliação, seguida pela possibilidade de investigação completa por parte da TIU.

"As apostas suspeitas no tênis durante a quarentena são vistas como um indicador firme de que os corruptos permanecem ativos e provavelmente vão aumentar seu foco quando o tênis profissional for retomado em agosto", afirmou a TIU em comunicado.

Os jogos de tênis de torneios de exibição proliferaram após a ATP e a WTA suspenderem seus campeonatos em março, com a eclosão da pandemia. Alguns têm pouca ou nenhuma supervisão. Além de vários eventos com grandes nomes, como o torneio organizado recentemente pelo sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, existem muitos eventos menores em todo o mundo com jogadores menos conhecidos e de menor nível.

O retorno do circuito está programado para 3 de agosto, para o caso das competições femininas, em Palermo, na Itália, país que foi o epicentro da pandemia na Europa. Os torneios masculinos serão retomados um pouco depois, no dia 14, em Washington, nos Estados Unidos, recordista em número de infectados e mortos até agora. Tanto a ATP quanto a WTA já avisaram que os torneios serão realizados sem a presença da torcida.