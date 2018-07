Unidade de Integridade do Tênis nega ter ignorado novos indícios de manipulação

A Unidade de Integridade do Tênis (TIU, na sigla em inglês), que é financiada pelos órgãos gestores do esporte, afirmou em comunicado que está investigando acusações de que dois tenistas italianos manipularam partidas.

"A TIU vem se esforçando para obter as provas necessárias para comprovar as acusações feitas contra os jogadores italianos Daniele Bracciali e Potito Starace pelo escritório do procurador desde outubro de 2014", disse a entidade.

A divulgação do comunicado oficial se deu após a publicação de uma matéria nesta terça-feira pelo BuzzFeed e pela BBC afirmando que promotores italianos, liderados por Roberto Di Martino, possuem evidências de que apostadores contactaram vários tenistas para manipular partidas.

"A TIU teve que contratar um advogado na Itália para obter as informações contidas na investigação do senhor Di Martino e agora está listada como parte afetada no processo criminal em curso", explicou.

Em janeiro, a BBC e o BuzzFeed informaram que as autoridades do tênis teriam ignorado evidências de manipulação de resultados e não investigado com a minúcia exigida possíveis casos de corrupção.

Agora a informação é de que a investigação italiana, que envolve Bracciali e Starace, ambos já aposentados, também gostaria de ouvir tenistas de fora do seu país, em uma relação que incluiria dois jogadores que já figuraram entre os 20 melhores do mundo.