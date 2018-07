Uruguai terá força máxima contra Brasil na Davis

O capitão da equipe uruguaia, Enrique Pérez Cassarino, convocou força máxima, com os melhores tenistas do país na atualidade. Pablo Cuevas, número 56 do mundo, e Marcel Felder, que ocupa o 265º lugar no ranking, vão jogar nas simples, enquanto Martín Cuevas e Ariel Behar formam a dupla.

No que depender do ranking dos tenistas, o Brasil leva vantagem no confronto. O capitão João Zwetsch também terá força máxima, com Thomaz Bellucci, número 28 do mundo, e Marcos Daniel, que aparece em 90º lugar. Enquanto isso, Marcelo Melo e Bruno Soares formam a dupla brasileira.

O vencedor do confronto entre brasileiros e uruguaios terá o direito de disputar a repescagem, em setembro, para tentar chegar ao Grupo Mundial, a divisão de elite da Copa Davis, no ano que vem.