US Open anuncia recorde e premiação de tênis supera R$ 310 milhões pela 1ª vez

Pela primeira vez na história do tênis, um torneio vai distribuir US$ 60 milhões em premiação, equivalente a R$ 310 milhões. A marca será alcançada pelo US Open, segundo informou a organização, nesta sexta-feira. O quarto e último Grand Slam da temporada vai começar no dia 29 deste mês.

O novo recorde supera a marca anterior, que já era do próprio torneio americano. Em 2021, a competição disputada em Nova York pagou US$ 57,5 milhões (R$ 297 milhões). O crescimento dos valores pagos pelo US Open contrastam com a situação menos favorável vivida por Wimbledon e Roland Garros, que chegaram a reduzir as premiações nos últimos dois anos em razão da pandemia de covid-19.

Leia Também Bia Haddad derruba dupla 3 do mundo e avança em Cincinnati; Bruno Soares dá adeus

Neste ano, o torneio que mais se aproximou do US Open foi o Aberto da Austrália, com US$ 53,5 milhões (R$ 276 milhões). Historicamente, as duas competições são as que mais distribuem premiações aos tenistas. Wimbledon, nesta temporada, pagou, US$ 50 milhões (R$ 258 milhões), enquanto Roland Garros desembolsou US$ 46,7 milhões (R$ 241 milhões).

A elevação dos valores em Nova York será distribuída entre todas as rodadas, tanto em simples quanto nas duplas. Para o tenista que for eliminado na primeira rodada de simples, o pagamento será de US$ 80 mil (R$ 413 mil). Na segunda e terceira rodadas, as cifras sobem para US$ 121 mil e US$ 188 mil (R$ 625 mil e R$ 971 mil).

Para aqueles que avançarem até a segunda semana do torneio, os valores ficam ainda mais interessantes: oitavas de final (US$ 278 mil ou R$ 1,4 milhão), quartas de final (US$ 445 mil, R$ 2,3 milhões) e semifinais (US$ 705 mil, R$ 3,6 milhões). O vice-campeão, tanto no masculino quanto no feminino, leva US$ 1,3 milhão (R$ 6,7 milhões) enquanto o campeão fatura US$ 2,6 milhões (R$ 13,4 milhões).

De acordo com o US Open, o aumento do valor pago na primeira rodada é de 85% em comparação ao que foi distribuído em 2016, na mesma fase. No caso da segunda rodada, a elevação foi de 57%. O crescimento maior acontece no qualifying, com 223% de aumento, novamente tendo como base o ano de 2016.

Nas duplas, as futuras parcerias campeãs do torneio americano vão embolsar US$ 688 mil, equivalente a R$ 3,5 milhões.