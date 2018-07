US Open marca final masculina para segunda-feira em 2013

NOVA YORK - Os organizadores do US Open anunciaram nesta sexta-feira a decisão de adicionar mais um dia ao calendário da próxima edição do Grand Slam norte-americano, realizado em Nova York. Assim, a final masculina será disputada apenas na segunda-feira, o que dará um dia descanso aos tenistas classificados para a decisão, o que não acontecia anteriormente.

A final feminina da próxima edição do torneio será disputada no domingo. A mudança acaba com a tradição do "Super Sábado", quando as semifinais masculina e a final feminina estavam na programação. Com a decisão, a USTA extinguiu a sessão noturna de sábado para a edição de 2013 do US Open.

No próximo ano, a decisão feminina do US Open vai ser disputada às 4 horas da tarde, no horário local, do domingo. Já a disputa pelo título masculino foi marcada para as 5 horas da segunda-feira.

A Associação de Tênis dos Estados Unidos (USTA, na sigla em inglês), responsável pela organização do torneio em Nova York, explicou que as mudanças valem inicialmente apenas para 2013. Porta-voz da USTA, Chris Widmaier afirmou que uma decisão para o US Open de 2014 deverá ser anunciada após a realização do torneio deste ano.

Nos últimos cinco anos, a chuva em Nova York forçou o adiamento da final masculina, que deveria ser disputada no domingo, para a segunda-feira.