US Open pode sair de Nova York e ser disputado em Indian Wells, em novembro

O US Open poderá ser disputado em novembro, em Indian Wells, na Califórnia. O quarto Grand Slam do ano, tradicionalmente disputado em Nova York, epicentro do coronavírus nos Estados Unidos, ainda está previsto para ser disputado entre os dias 31 de agosto e 13 de setembro.

"Nenhuma decisão formal foi tomada sobre Indian Wells. O que quer que façamos, teremos que fazer em alinhamento com os proprietários de Indian Wells, com a ATP e com a WTA", disse Michael Dowse, diretor executivo da Associação Americana de Tênis (USTA), à revista Inside Tennis.

Com a pandemia do coronavírus, o Centro Nacional de Tênis Billie Jean King, no Queens, em Nova York, onde o US Open é realizado todos os anos, virou um hospital de campanha, onde 470 leitos recebem infectados pela covid-19.

Normalmente disputado em março, o Masters 1000 de Indian Wells foi o primeiro torneio de tênis a ser cancelado por causa da pandemia. Posteriormente, outros torneios se seguiram, como Wimbledon. Outros, a exemplo de Roland Garros, foram adiados.