US Open só poderá ter duelo entre Djokovic e Federer na final

Os organizadores do US Open, o último Grand Slam da temporada, anunciaram nesta quarta-feira os cabeças de chave da chave masculina, definido o sérvio Novak Djokovic, o líder do ranking da ATP, como o primeiro pré-classificado e o suíço Roger Federer, dono de cinco títulos do torneio norte-americano, como segundo.

Isso significa que Djokovic e Federer só podem se encontrar na decisão do US Open, pois estarão em lados diferentes da chave. Assim, a decisão o Grand Slam nova-iorquino poderá ter a mesma decisão de Wimbledon, em julho, que foi vencida por Djokovic.

A definição dos cabeças de chave pela Associação de Tênis dos Estados Unidos segue o ranking da ATP desta semana. Número 3 do mudo, Federer subiu um posto porque o espanhol Rafael Nadal, campeão da edição de 2013, desistiu de participar do torneio por causa de uma lesão no punho direito.

Federer, de 33 anos, é um dos cabeças de chave do US Open pela 14ª temporada consecutiva, empatando com a marca de Ivan Lendl e perdendo apenas para o recorde de 18 anos seguidos de Jimmy Connors. Dono de 17 títulos dos torneios do Grand Slam, o suíço foi campeão do torneio nova-iorquino entre 2004 e 2008.

Djokovic jogou nas últimas quatro finais do US Open, vencendo o torneio em 2011 e perdendo para Nadal em 2010 e no ano passado e para o britânico Andy Murray em 2012.

Murray, aliás, é apenas o oitavo cabeça de chave deste ano. O atual campeão do Aberto da Austrália, o suíço Stan Wawrinka é o número 3, seguido pelo espanhol David Ferrer, pelo canadense Milos Raonic, pelo checo Tomas Berdych e pelo búlgaro Grigor Dimitrov.

As cabeças de chave do torneio feminino serão anunciados nesta quarta-feira, na véspera do sorteio da competição. O US Open começará a ser disputado na próxima segunda-feira.