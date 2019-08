US Open terá duelo entre Serena e Sharapova na primeira rodada

Serena Williams e Maria Sharapova finalmente se encontrarão no US Open, e logo na primeira rodada. Foi o que ficou definido nesta quinta-feira, quando foram sorteadas as chaves do Grand Slam nova-iorquino, que também apontou que Roger Federer e Rafael Nadal só poderão se encontrar na decisão

LEIA TAMBÉM > Andy Murray vai jogar challenger na academia de Nadal na Espanha

Elas já se encontraram nas finais dos outros três Grand Slams e nos Jogos Olímpicos de 2012, mas nunca duelaram no US Open. A norte-americana está em vantagem de 19 a 2 no confronto direto, mas esse desequilíbrio não deve diminuir a expectativa para o duelo em Flushing Meadows, palco do torneio que começará na segunda-feira.

Serena continuará em busca do seu 24º título de Grand Slam, o que seria um recorde. Já Sharapova não é mais a jogadora que foi campeã do US Open em 2006 mas continua sendo um dos tenistas mais populares entre os fãs de Nova York.

MASCULINO - O sorteio da chave masculina colocou Federer do mesmo lado do sérvio Novak Djokovic, o que significa que eles poderão se enfrentar nas semifinais, reeditando a recente histórica decisão de Wimbledon, em que o sérvio faturou o título no quinto set.

Já Federer e Nadal nunca se enfrentaram em Nova York e só poderão fazê-lo neste ano se chegarem à final. Djokovic, por sua vez, poderá ter de vencer ambos para levar o título, sendo que terá um potencial duelo complicado com o russo Daniil Medvedev nas quartas de final, para quem perdeu nas semifinais do Masters 1000 de Cincinnati na semana passada. Os outros potenciais duelos das quartas de final são: Federer x Kei Nishikori, Nadal x Alexander Zverev e Dominic Thiem x Stefanos Tsitsipas.

Nadal deverá ter um teste complicado na primeira rodada contra o australiano John Millman, que derrubou Federer nas oitavas de final em Flushing Meadows no ano passado. Já Nadal poderá enfrentar Thiem nas semifinais.

A primeira rodada do evento masculino também tem alguns confrontos interessantes: o duelo canadense Felix Auger-Aliassime x Denis Shapovalov e o confronto em que Tsitsipas vai encarar o russo Andrey Rublev, que derrotou Federer na semana passada em Cincinnati.

MAIS FEMININO - Número 1 do mundo e campeã no ano passado no US Open ao vencer Serena na decisão, a japonesa Naomi Osaka poderá encarar na terceira rodada Coco Gauff, a norte-americano de 15 anos que chegou às oitavas de final em Wimbledon e recebeu um convite para o US Open.

As quartas de final da chave feminina em potencial são: Osaka x Kiki Bertens, Serena x Ash Barty, Karolina Pliskova x Elina Svitolina e Simona Halep x Petra Kvitova.

BRASILEIROS - Único brasileiro assegurado na chave de simples do US Open e número 100 do mundo, Thiago Monteiro vai estrear diante do norte-americano Bradley Klahn, 108º colocado no ranking e a quem derrotou no único confronto anterior, em 2018, na França. Se avançar, poderá encarar Nishikori na segunda rodada.

Quem poderá se juntar a Monteiro é João Menezes. O campeão do Pan conseguiu sua segunda vitória no qualifying nesta quinta-feira ao bater o eslovaco Norbert Gombos, 116º colocado no ranking, por 1/6, 6/2 e 7/6 (7/1). O número 210 do mundo vai duelar por uma vaga no US Open com o indiano Sumit Nagal, o 190º colocado na lista da ATP.

Já Beatriz Haddad Maia teria ranking para jogar o US Open, mas está suspensa por doping.