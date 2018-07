Vandeweghe e Sasnovich abrirão decisão entre EUA e Bielo-Rússia na Fed Cup

Um sorteio realizado nesta sexta-feira em Minsk, na Bielo-Rússia, definiu a ordem dos confrontos da decisão da Fed Cup entre as donas da casa e os Estados Unidos. E o primeiro jogo da final será disputado entre CoCo Vandeweghe, número 10 do ranking da WTA, e Aliaksandra Sasnovich, apenas 87.ª do mundo.

+ Borna Coric vence e avança invicto à semi de torneio para jovens destaques da ATP

+ Sul-coreano avança à semi do torneio de jovens tenistas da ATP

Vandeweghe chega para a decisão embalada pela boa campanha do vice-campeonato na China, no último fim de semana, resultado que a colocou no Top 10. E ela minimizou a pressão de abrir a final. "Você joga a partida, pode ganhar, perder... Apenas tenta fazer o seu melhor. Não importa se é a primeira ou a segunda a jogar. Estou aqui para competir o mais duro que puder."

Vandeweghe e Sasnovich abrirão a decisão neste sábado, em Minsk. Na sequência, duelarão Sloane Stephens, número 13 do mundo e atual campeã do US Open, e Aryna Sabalenka, apenas 78.ª do ranking. No domingo, os confrontos se invertem: Vandeweghe pegará Sabalenka e Stephens encara Sasnovich. No mesmo dia, o duelo de duplas encerra a disputa melhor de cinco: Vera Lapko e Lidziya Marozava contra Alison Riske e Shelby Rogers.

Stephens chegou a abandonar uma partida na China, na semana passada, por um problema no joelho, mas garantiu estar em forma. "Estou realmente ansiosa para voltar à quadra. Estou empolgada por estar aqui para a final. Apenas espero que possamos ter um grande fim de semana", disse.

Maior campeão da Fed Cup em todos os tempos, os Estados Unidos passou na semifinal pela República Checa e tenta seu 18.º título. Já a Bielo-Rússia disputará apenas sua primeira final, após eliminar a Suíça.