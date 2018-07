Vandeweghe e Sevastova vencem e se garantem nas semis de torneio chinês

Três tenistas garantiram nesta quinta-feira classificação às semifinais do Torneio de Zhuhai, competição chinesa que reúne as tenistas mais bem ranqueadas depois daquelas oito melhores da temporada que disputaram o Masters da WTA, em Cingapura, na semana passada. Tratam-se da norte-americana CoCo Vandeweghe, da letã Anastasija Sevastova e da australiana Ashleigh Barty, que venceram neste dia de disputas do evento derradeiro do calendário de 2017 do circuito profissional feminino.

Segunda cabeça de chave do torneio chinês realizado em quadras duras, Vandeweghe avançou à próxima fase ao bater a russa Elena Vesnina, sexta pré-classificada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e garantir a liderança do Grupo B do Torneio de Zhuhai.

Sevastova, por sua vez, confirmou a sua condição de quinta cabeça de chave ao superar a checa Barbora Strycova por 6/3 e 6/4 e assegurar a ponta do Grupo D.

Já Barty, apenas a nona tenista na lista de favoritas em Zhuhai e atual 20ª colocada do ranking mundial, voltou a fazer bonito ao derrotar a alemã Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo, por 6/3 e 6/4, e conquistar o topo do Grupo D com duas vitórias em duas partidas. Hoje na 19ª posição da WTA, Kerber foi eliminada com duas derrotas em dois jogos.

O torneio chinês conta com a participação de um total de 12 tenistas divididas em quatro grupos, sendo que apenas as líderes de cada chave vão às semifinais. A última classificada para esta fase será definida nesta sexta-feira, quando a alemã Julia Görges e a eslovaca Kristina Mladenovic se enfrentam na partida que definirá a primeira colocada do Grupo A.

Também nesta sexta, quatro tenistas já eliminadas atuarão apenas para cumprir tabela em Zhuhai. Elena Vesnina enfrenta a chinesa Shuai Peng no fechamento do Grupo B, enquanto a norte-americana Sloane Stephens, atual campeã do US Open, medirá forças com Barbora Strycova no duelo que encerrará o Grupo C.