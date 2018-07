Vandeweghe sobe 11 posições na WTA após título na Holanda

A norte-americana CoCo Vandeweghe é o destaque da atualização desta segunda-feira do ranking da WTA (Associação das Tenistas Profissionais). A atleta de 24 anos, natural de Nova York, subiu 11 posições de uma só vez e agora é a 32.ª colocada na lista. No domingo, ela sagrou-se campeã do Torneio de S'Hertogenbosch, na Holanda, disputado sobre grama.

Uma semana depois de Roland Garros, poucas tenistas do Top 20 do ranking mundial competiram na semana passada. Em S'Hertogenbosch, por exemplo, a final foi contra a francesa Kristina Mladenovic, que ganhou três posições e agora é a 29.ª do ranking. Ambas deverão ter direito a serem cabeças de chave em Wimbledon.

Outra que subiu foi a também norte-americana Alison Riske, vice-campeã no Torneio de Nottingham, na Inglaterra, e que foi do 89.º para o 81.º lugar. A campeã lá, a checa Karolina Pliskova, segue como 17.ª colocada do ranking mundial. Ela defendia o vice-campeonato do ano passado.

O topo do ranking fica inalterado, com Serena Williams à frente da espanhola Garbiñe Muguruza (segunda), a polonesa Agnieska Radwanska (terceira), a alemã Angelique Kerber (quarta) e a romena Simona Halep (quinta).

A única mudança dentro do Top 20 foi a queda da britânica Johanna Konta do 18.º para o 19.º lugar. Ela caiu na segunda rodada em Nottingham, uma fase antes das quartas de final que ela defendia do ano passado. A ucraniana Elina Pliskova foi beneficiada e passou à frente por seis pontos.

Teliana Pereira não jogou ao longo da semana passada, mas ganhou duas posições também graças à queda de outras atletas. A brasileira agora é a 90.ª colocada do ranking mundial.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO RANKING DA WTA

1º - Serena Williams (EUA), 8.330 pontos

2º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.766

3º - Agnieszka Radwanska (POL), 6.080

4º - Angelique Kerber (ALE), 5.620

5º - Simona Halep (ROM), 4.471

6º - Victoria Azarenka (BLR), 4.221

7º - Roberta Vinci (ITA), 3.405

8º - Belinda Bencic (SUI), 3.190

9º - Venus Williams (EUA), 3.116

10º - Timea Bacsinszky (SUI), 2.800

11º - Petra Kvitova (RCH), 2.768

12º - Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.755

13º - Flavia Pennetta (ITA), 2.723

14º - Samantha Stosur (AUS), 2.700

15º - Carla Suárez Navarro (ESP), 2.695

16º - Madison Keys (EUA), 2.592

17º - Karolina Pliskova (RCH) 2.540

18º - Elina Svitolina (UCR), 2.226

19º - Johanna Konta (GBR) - 2.220

20º - Sloane Stephens (EUA), 2.150

90º - Teliana Pereira (BRA), 768

181º - Paula Gonçalves (BRA), 307