Venus, Stosur e Errani avançam no Torneio de Charleston Venus Williams espantou a "zebra" nesta quarta-feira e confirmou seu favoritismo em sua estreia no Torneio de Charleston, nos Estados Unidos. Eliminada em seu primeiro jogo em quatro das cinco competições que disputou na temporada, a tenista da casa não deu chance para o azar e superou a compatriota Alison Riske por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.