Venus abre sua 20ª participação em Roland Garros com vitória sobre chinesa

Venus Williams abriu a sua 20ª participação em Roland Garros com vitória. Em um dos últimos jogos da programação deste domingo em Paris, a veterana norte-americana de 36 anos de idade derrotou a chinesa Qiang Wang, 50ª colocada do ranking mundial, por 6/4 e 7/6 (7/3).

Ex-líder do ranking e atual 11ª colocada, a irmã mais velha de Serena Williams já foi vice-campeã de Roland Garros em 2002, quando obteve o seu melhor resultado no Grand Slam francês, e agora terá pela frente um outra tenista asiática. Trata-se da japonesa Kurumi Nara, que eliminou a adolescente norte-americana de 15 anos Amanda Anisimova, superada de virada com parciais de 3/6, 7/5 e 6/4.

Caso tivesse vencido, Anisimova teria se tornado a mais jovem jogadora a vencer um confronto da chave principal de Paris desde 2005.

CIBOLKOVA CONFIRMA FAVORITISMO

Outra tenista de destaque que abriu campanha com boa vitória neste domingo, da partida final da programação do dia, foi a eslovaca Dominika Cibulkova. Sexta cabeça de chave, ela arrasou a espanhola Lara Arruabarrena por 6/2 e 6/1.

Assim, Cibulkova avançou para encarar na segunda rodada a ganhadora da partida entre a romena vinda do qualifying Ana Bogdan e a lucky loser tunisiana Ons Jabeur, programada para acontecer nesta segunda-feira.

Em outro jogo do final da programação deste domingo, a norte-americana Bethanie Mattek-Sands derrotou a russa Evgeniya Rodina por 7/5 e 6/2 e se garantiu como segunda adversária da checa Petra Kvitova, que neste dia voltou a competir e também venceu, cinco meses após ser esfaqueada e quase ter sua carreira abreviada.