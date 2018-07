Venus abusa dos erros, mas vence em estreia no US Open

Estreando no US Open pela 18ª vez na carreira, a tenista local Venus Williams abusou dos erros não forçados nesta terça-feira, mas venceu na rodada de abertura do Grand Slam disputado em Nova York. A número seis do mundo derrotou a ucraniana Kateryna Kozlova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4.

Venus garantiu seu lugar na segunda rodada apesar dos 63 erros não forçados cometidos ao longo da partida, que durou 2h42min - sua rival anotou 39. As falhas seguidas foram compensadas pelas 46 bolas vencedoras, contra 21 da ucraniana. Dona de dois títulos no US Open, Venus vai encarar na segunda rodada a alemã Julia Görges, que avançou ao derrotar a belga Yanina Wickmayer por 6/3 e 6/2.

Ex-número 1 do mundo, assim como Venus, a sérvia Jelena Jankovic também venceu na estreia. Nesta terça ela superou a colombiana Mariana Duque Mariño por 6/4 e 6/1. Sua próxima adversária será a espanhola Carla Suárez Navarro, que eliminou a brasileira Teliana Pereira por duplo 6/0, mais cedo.

Além de Venus, outras duas cabeças de chave, ambas da Rússia, se garantiram na segunda rodada nesta tarde. Anastasia Pavlyuchenkova despachou a local Louisa Chirico por 6/1 e 6/4, enquanto Elena Vesnina derrotou a estoniana Anett Kontaveit por 7/6 (7/4), 4/6 e 6/3.

Ainda nesta terça estrearam com vitória a britânica Naomi Broady, a checa Katerina Siniakova, as locais Varvara Lepchenko e Vania King, a francesa Kristina Mladenovic e a paraguaia Montserrat Gonzalez.