Venus arrasa suíça e fatura 16ª vitória consecutiva em Dubai

Com grande retrospecto em Dubai, Venus Williams não deixou dúvidas em sua estreia na competição disputada nos Emirados Árabes Unidos, nesta segunda-feira. A norte-americana arrasou a suíça Belinda Bencic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 69 minutos.

O resultado concretizou a 16ª vitória consecutiva de Venus em Dubai. Ela foi campeã nos Emirados nas últimas três edições que disputou: 2009, 2010 e 2014. Com este embalo, ela vai enfrentar nas oitavas de final a vencedora do duelo entre a australiana Casey Dellacqua e a checa Lucie Safarova, que eliminou nesta segunda a porto-riquenha Monica Puig por 6/1 e 6/4.

Pela primeira rodada, a eslovaca Daniela Hantuchova derrotou a alemã Mona Barthel por 7/6(7/5), 3/6 e 6/3. No embalo do título conquistado em Pattaya, na Tailândia, no domingo, Hantuchova vai encarar na segunda rodada a romena Simona Halep, cabeça de chave número 1 e principal favorita ao título em Dubai.

A segunda cabeça de chave também conheceu sua adversária de estreia nesta segunda. A checa Petra Kvitova enfrentará a ucraniana Elina Svitolina, que avançou à segunda rodada ao superar Coco Vandeweghe. A norte-americana abandonou quando perdia por 3/1 no set inicial da partida.

Também avançaram em Dubai nesta segunda as checas Barbora Zahlavova Strycova e Karolina Pliskova, as chinesas Shuai Peng e Wang Qiang, a italiana Camila Giorgi, a turca Cagla Bueyuekakcay, a ucraniana Kateryna Kozlova e a espanhola Garbiñe Muguruza Blanco.