Venus confirma favoritismo, bate Peer e decide em Madri

Para fazer 5 a 0 no confronto direto contra a tenista de Israel, a norte-americana já abriu 3/1 no início do jogo. Número 22 do mundo, Peer ainda esboçou uma reação contra a terceira colocada da WTA com a quebra no quinto game, mas foi só. Venus retomou o controle do jogo e não deu mais chances para a adversária.

Agora, ela espera a vencedora do confronto entre a checa Lucie Safarova e a francesa Aravane Rezai. Mesmo que não leve o título, Venus assumirá a vice-liderança do ranking mundial na próxima semana com a campanha em Madri, desbancando a dinamarquesa Caroline Wozniacki, vice-campeã do torneio em 2009 e que ficou ainda na segunda rodada.