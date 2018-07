Venus conquista título em Auckland em cima de Wozniacki

A norte-americana Venus Williams conquistou o título do Torneio de Auckland ao vencer um duelo de ex-líderes do ranking da WTA. Neste sábado, a atual número 19 do mundo foi campeã na Nova Zelândia ao derrotar a dinamarquesa Caroline Wozniacki, oitava colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/3, em 1 hora e 53 minutos.

O título deste sábado é o 46.º da carreira de Venus, de 34 anos. A norte-americana ampliou a sua vantagem no confronto direto com Wozniacki para 6 a 0, ainda que não tenha perdido sets nas cinco partidas anteriores.

Venus fez seis aces na decisão, um a mais do que Wozniacki, e converteu quatro break points, também um a mais do que a dinamarquesa. No primeiro set, porém, Wozniacki foi soberana, conseguiu duas quebras de saque, abriu 4/1, não teve o seu serviço ameaçado e venceu por 6/2.

A dinamarquesa até conseguiu a primeira quebra de saque do segundo set, mas depois foi dominada por Venus, que virou o placar se aproveitando das quatro duplas faltas de Wozniacki e empatou o jogo com um triunfo por 6/3.

A norte-americana voltou a ser soberana no terceiro set. Sem ter o seu saque sob risco, aproveitou dois de sete break points e venceu a parcial por 6/3 para assegurar o título do Torneio de Auckland, preparatório para o Aberto da Austrália, marcado para começar em 19 de janeiro.