Venus derrota espanhola e avança em Roland Garros

A americana Venus Williams não teve problemas para avançar à segunda rodada de Roland Garros nesta quarta-feira. A número dois do mundo derrotou com facilidade a espanhola Arantxa Parra Santonja por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Sua próxima adversária sairá do duelo entre a eslovaca Dominika Cibulkova e a americana Varvara Lepchenko.

Com o mesmo vestido da estreia, que chamou a atenção do público francês, Venus dominou a partida desde o início nesta quarta e mostrou que vive boa fase no saibro, sem dar chances para a adversária.

A americana apostou no forte saque, registrando golpes que ultrapassavam a marca de 200 km/h. Assim, ela não perdeu o saque durante o jogo e ainda faturou três quebras, em oito oportunidades cedidas pela rival.

De volta ao posto de número dois do mundo, Venus busca seu primeiro título no Grand Slam francês. A americana só alcançou a final do torneio em 2002, quando foi derrotada pela irmã Serena. Caso confirmem o favoritismo, as duas tenistas poderão voltar a decidir o torneio neste ano.

Ainda nesta quarta, a russa Nadia Petrova superou a húngara Agnes Szavay por 6/1 e 6/2. Na terceira rodada, Petrova vai enfrentar a vencedora da partida entre a local Aravane Rezai e a alemã Angelique Kerber. Mais cedo, Akgul Amanuradova, do Usbequistão, bateu a sueca Johanna Larsson por 7/6 (7/2) e 6/2.