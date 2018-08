Venus e Azarenka são eliminadas nas quartas de final na Califórnia

A norte-americana Venus Williams decepcionou a torcida local no Torneio de San Jose, na Califórnia. No fim da noite desta sexta-feira, cometendo muitos erros, a número 14 do mundo perdeu para a grega Maria Sakkari, a 49ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 47 minutos.

No primeiro set, Venus chegou a abrir 3/0, mas permitiu a reação de Sakkari, que triunfou por 6/4. Já na segunda parcial, a norte-americana liderou por 2/0 e 5/3, mas acabou sofrendo novo revés, dessa vez em parcial definida no tie-break.

O Torneio de San Jose tinha como atração a presença de quatro campeãs de Grand Slam, mas nenhuma delas conseguiu chegar às semifinais, sendo que a espanhola Garbiñe Muguuruza desistiu do evento antes mesmo da sua estreia, enquanto a norte-americana Serena Williams caiu na primeira rodada, quando sofreu a pior derrota da sua carreira.

Assim como Venus, outra campeã de Grand Slam também parou nesta sexta-feira nas quartas de final: Victoria Azarenka. A bielo-russa, hoje apenas a número 108 do mundo, abandonou o seu jogo contra a norte-americana Danielle Collins, 42ª colocada no ranking, quando perdia por 7/6 e 6/3. Agora, então, as algozes de campeãs de Majors vão duelar por uma vaga na final do evento californiano.

Na outra semifinal, a belga Elise Mertens, número 15 do mundo, medirá forças com a romena Mihaela Buzarnescu, a 24ª colocada no ranking. Nesta sexta, Mertens fez 7/6 e 6/3 na britânica Johanna Konta (48ª), a algoz de Serena. Já Burzanescu superou Ajla Tomljanovic (65ª) por 6/1 e 7/5.