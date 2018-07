Venus é campeã em Luxemburgo e encerra longo jejum A norte-americana Venus Williams encerrou neste domingo um período de mais de dois anos sem conquistar um título. Na decisão do Torneio de Luxemburgo, a número 41 do mundo derrotou a romena Monica Niculescu, 70ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1 hora e 23 minutos, e se sagrou campeã.