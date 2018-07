Venus é eliminada por Petrova em Roland Garros A norte-americana Venus Williams foi eliminada nas oitavas de final de Roland Garros. Neste domingo, a segunda colocada do ranking da WTA perdeu para a russa Nadia Petrova, número 20 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 30 minutos.