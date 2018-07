Venus e Jankovic avançam na estreia no Torneio de Cincinnati

Ex-líderes do ranking da WTA, a norte-americana Venus Williams e a sérvia Jelena Jankovic estrearam com vitória no Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. Em duelo que chegou a ser paralisado pela chuva, Venus, a atual número 22 do mundo, bateu a casaque Zarina Diyas, 33ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em 1 hora e 40 minutos

Na segunda rodada, Venus fará um duelo de ex-números 1 do mundo. A tenista da casa terá pela frente a sérvia Ana Ivanovic, nona colocada no ranking. Venus leva ampla vantagem no confronto direto, de 9 a 2.

Com mais dificuldade, Jankovic, a número 25 do mundo, bateu a norte-americana Madison Brengle, 43ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/2, em 2 horas e 15 minutos. Sua próxima oponente sairá do confronto entre Madison Keys, também dos Estados Unidos, e a suíça Timea Bacsinzky.

Também nesta segunda, a local Coco Wandeweghe venceu a casaque Yuilia Putintseva (6/3 e 6/2) e agora vai encarar a checa Lucie Safarova. Já a italiana Karin Knapp passou pela croata Ana Konjuh (7/5 e 6/1).