Venus e Jankovic massacram rivais e disputam vaga na final em Hong Kong

Número 14 do mundo, Venus superou a francesa Alize Cornet, 43ª colocada no ranking, por 2 setas a 0, com um duplo 6/1, em apenas 1 hora. Assim, a norte-americana avançou em Hong Kong e fez 5 a 0 no confronto direto com a francesa, que nunca venceu sequer um set.

Curiosamente, Cornet costuma ser um problema para a irmã de Venus, Serena Williams, a quem a francesa venceu nos últimos três confrontos, todos eles no ano passado.

Agora Venus vai buscar a vaga na decisão do Torneio de Hong Kong, o que a deixaria em boas condições na luta por uma vaga no Masters da WTA, que reunirá as oito melhores tenistas da atual temporada.

A próxima adversária de Venus vai ser Jelena Jankovic. Nesta sexta-feira, a número 24 do mundo venceu a russa Daria Gavriolva (36ª colocada no ranking) por 2 a 0, também por duplo 6/1, em 1 hora e 16 minutos. O confronto direto entre a norte-americana e a sérvia está empatado em 6 a 6, mas elas não se enfrentam desde 2012.

A outra semifinal do Torneio de Hong Kong também está definida e será entre a australiana Samantha Stosur e a alemã Angelique Kerber, que vai se classificar para o Masters da WTA caso seja campeã neste fim de semana.

Número 9 do mundo, Kerber avançou ao superar a francesa Caroline Garcia (35ª) por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 7/3. Já Stosur (28ª) derrotou a britânica Heather Watson (61ª), de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/0. Após um início difícil, a australiana venceu 11 games seguidos. Stosur lidera o confronto direto com Kerber por 3 a 2.