Venus e Jankovic também vencem na estreia em Nova York

Dona de dois títulos de simples no US Open, a local Venus Williams estreou na atual edição do Grand Slam norte-americano com uma vitória de virada, nesta segunda-feira. A experiente tenista derrotou a também veterana Kimiko Date-Krumm por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/3. Na segunda rodada, Venus vai enfrentar a suíça Timea Bacsinszky.

A sérvia Jelena Jankovic, outra ex-líder do ranking, derrotou na rodada de abertura a compatriota Bojana Jovanovski por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/3. Sua próxima adversária será a búlgara Tsvetana Pironkova - avançou ao derrotar a italiana Karin Knapp por 6/4 e 6/3.

Sloane Stephens, jovem esperança da torcida local, teve ainda menos trabalho na estreia. Com direito a um "pneu", ela bateu a alemã Annika Beck por 6/0 e 6/3. Agora ela vai duelar com a sueca Johanna Larsson, que aplicou "bicicleta" na francesa Virginie Razzano: duplo 6/0.

Já a francesa Alize Cornet teve melhor sorte nesta segunda. Ela eliminou a compatriota Amandine Hesse por 6/1 e 6/2. Ainda nesta segunda, a eslovaca Daniela Hantuchova bateu a suíça Romina Oprandi, por 4/6, 6/2 e 6/3, enquanto a russa Alla Kudryavtseva venceu a chinesa Duan Yingying por 2/6, 6/2 e 6/4.