Venus e Jankovic vencem na estreia em Luxemburgo Favoritas ao título, Venus Williams e Jelena Jankovic estrearam com vitória no Torneio de Luxemburgo nesta terça-feira. A norte-americana a suíça Belinda Bencic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, enquanto a sérvia contou com o abandono da chinesa Shuai Peng no primeiro set para avançar na competição.