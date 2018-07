Venus e Kerber estreiam com vitória no Torneio de Roma A norte-americana Venus Williams e a alemã Angelique Kerber estrearam com vitória no Torneio de Roma, nesta segunda-feira. Maior esperança da torcida, a italiana Sara Errani empolgou os fãs locais ao derrotar a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0 - 6/4 e 7/6 (7/4) - e garantiu lugar na segunda rodada.