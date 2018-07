Venus e Pliskova avançam às semifinais em torneio na China

Pelo Grupo A, Venus, a número 11 do mundo, derrotou a chinesa Saisai Zheng, 75ª colocada no ranking, de virada, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/1. A norte-americana disparou seis aces e salvou dois dos quatro break points da chinesa, convidada da organização.

Zheng abriu 5/1 no primeiro set, permitiu que Venus diminuísse a sua vantagem para 5/4, mas acabou triunfando por 6/4 depois de 44 minutos. Depois disso, porém, a norte-americana se impôs e fechou o jogo com facilidade ao vencer as parciais seguintes por 6/1.

Já pelo Grupo C, Pliskova, a número 13 do mundo, avançou ao superar a italiana Sara Errani (18ª colocada no ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3, em apenas 1 hora. Pliskova disparou nove aces na sua segunda vitória na competição, converteu cinco break points e só perdeu o seu saque uma vez.

No Grupo D, a russa Svetlana Kuznetsova (26ª) ganhou cinco games seguidos para vencer o primeiro set por 7/5 e empatava o segundo em 2/2 quando a dinamarquesa Caroline Wozniacki (17ª) abandonou o duelo. A russa acumula uma vitória e uma derrota, enquanto a italiana Roberta Vinci triunfou no único jogo que disputou e, portanto, está em boas condições de avançar na competição chinesa.

O Torneio de Zhuhai, também chamado de WTA Elite Trophy, reúne as 11 melhores tenistas ranqueadas que não se classificaram para o Masters da WTA, disputado na semana passada em Cingapura. A chave é completada por uma convidada da organização. As 12 jogadoras estão divididas em quatro grupos - a melhor de cada chave avança às semifinais.

A competição prossegue nesta sexta-feira com a disputa de três jogos: Madison Keys (Estados Unidos) x Zheng, em duelo de caráter amistoso pelo Grupo A, Carla Suárez Navarro (Espanha) x Elina Svitolina (Ucrânia), valendo o primeiro lugar do Grupo B, e Vinci x Wozniacki, pelo Grupo D.