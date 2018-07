Venus e Pliskova vencem e farão decisão de torneio da WTA na China

Cabeça de chave número 1, Venus confirmou o favoritismo e agora lutará pelo 48.º título da carreira, aos 35 anos. A número 11 do ranking não teve maiores dificuldades para bater Vinci por dois sets a 0, com duplo 6/2, em somente 1h05min de partida. Foi a quinta vitória da norte-americana em cinco confrontos diante da italiana.

A outra semifinal também foi bastante tranquila para Pliskova. Cabeça de chave número 3, ela confirmou o favoritismo ao bater Svitolina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h01min de jogo. A checa manteve-se invicta diante da ucraniana, chegando a quatro triunfos em quatro partidas.

A final deste domingo colocará frente a frente duas gerações do tênis, já que Pliskova tem somente 23 anos. Para se ter uma ideia, a checa tinha apenas seis anos quando Venus chegou à final de seu primeiro Grand Slam, no US Open, em 1997. Agora, elas se enfrentarão pela primeira vez no circuito.

O Torneio de Zhuhai, também chamado de WTA Elite Trophy, reúne as 11 melhores tenistas ranqueadas que não se classificaram para o Masters da WTA, disputado na semana passada em Cingapura. A chave é completada por uma convidada da organização.