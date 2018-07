Venus e Serena anunciam volta em exibição na Colômbia

O retorno mais esperado é o de Venus, que precisou abandonar o US Open logo na segunda rodada por conta de uma doença que afetava seu sistema imunológico. Em entrevista nesta quinta, ao jornal Gazzetta dello Sport, ela revelou ter alterado sua dieta, focada agora em vegetais, após o diagnóstico de Síndrome de Sjögren, que pode causar cansaço e dores nas articulações.

"Fiz alguns tratamentos e avaliações da minha dieta para descobrir quais alimentos ajudariam a controlar os sintomas da doença", explicou Venus. "Enquanto isso, eu me mantive em forma, com treinos e academia. Estou muito confiante com minha recuperação".

Após jogar estas exibições, Venus planeja retornar ao circuito em janeiro, no Torneio de Auckland, que serve de preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada. A americana revelou que seu maior objetivo em 2012 será os Jogos Olímpicos de Londres. "A Olimpíada é o meu grande alvo".

Serena, por sua vez, voltará a competir desde a derrota na final do US Open. Depois do vice-campeonato, ela ficou de fora do giro asiático, sem chances de somar pontos suficientes para disputar o Masters da WTA, em Istambul, que encerrou a temporada, no final do mês passado.